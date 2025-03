Pustarji bodo odgnali zimo, prihodnji teden bo pomladen

Pustarji bodo, kot kaže, uspeli odgnati zimo. Njihov trud bo poplačan že od nedelje, še zlasti pa v prihodnjem tednu, ko bo vse več sonca in bo iz dneva v dan topleje. V prihodnjem tednu bo namreč več dni zadišalo po pomladi. Tudi v nadaljevanju meseca za zdaj kaže, da bo vreme bolj pomladno kot zimsko in da naj bi pogosto prevladovala jasnina, kar naj bi le od časa do časa prekinilo kakšno vmesno poslabšanje s padavinami, toda brez omembe vrednih ohladitev.

Izboljšanje vremenske slike bo povzročil anticiklon, ki se je že danes začel občutno krepiti. V noči na soboto bo v višinah naše kraje še prešel nekoliko bolj vlažen in hladnejši zrak, od nedelje pa se bo ozračje stabiliziralo tudi v višjih slojih. V soboto bo še prevladovala oblačnost in bo ponekod po Sloveniji lahko padlo nekaj kapelj dežja in tudi v nižjih predelih lahko nekaj snežink, pihala bo šibka do zmerna burja. V nedeljo bo povečini sončno, sprva lahko še z zmerno oblačnostjo. Pihala bo burja,

Od nedelje bo nastalo solidno anticiklonsko območje, ki bo vsaj do prihodnjega petka zagotavljalo stanovitno in povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Občasno bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od torka, razen ob morju, dosegale in presegale 15 stopinj Celzija, mestoma se bo živo srebro zlasti na Goriškem lahko povzpelo do okrog 17 ali 18 stopinj Celzija. Noči pa bodo razmeroma mrzle. Razlike v temperaturi med dnevom in nočjo bodo velike.