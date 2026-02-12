Pustna sobota z občasnimi padavinami, od nedelje več stanovitnosti

Zdajšnji ciklon z vremensko fronto bo v prihodnjih urah postopno zapustil naše kraje. Ponoči in jutri se bo vreme delno izboljšalo. Jutri bo ob precejšnji jasnini občasno še nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo občasno lahko padlo nekaj kapelj dežja. Najvišje dnevne temperature bodo nad 10 stopinjami Celzija.

V soboto bo osrednje predele italijanskega polotoka doseglo novo ciklonsko območje, ki bo obrobno vplivalo tudi na vreme pri nas. Povečini bo oblačno z občasnimi rahlimi do zmernimi padavinami. Količine dežja bodo, kot kaže, v FJK najmanjše na Tržaškem. Dopoldne bo zapihala šibka burja, ki se bo popoldne okrepila. Njeni sunki bodo v Tržaškem zalivu od popoldneva lahko dosegali hitrost do okrog 70 kilometrov na uro.

V soboto zvečer in v noči na nedeljo bodo padavine oslabele in povečini ponehale. Nekoliko se bo ohladilo.

V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Hladneje bo.

V ponedeljek in torek bo povečini zmerno do pretežno oblačno in suho. Ponedeljkovo jutro bo kar mrzlo. Najnižje nočne temperature se bodo na Kraški planoti in na Goriškem spustile do okrog ničle ali rahlo pod ničlo, ob morju bodo pod 5 stopinj Celzija.