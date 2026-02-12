Prvi učinki Vannaccijeve »secesije«

V poslanski zbornici so se včeraj, ko so z zakonom potrjevali uredbo o pomoči za Ukrajino, na katerega je vlada vezala zaupnico, prvič pokazali učinki »secesije« desničarskega populista, evroposlanca Roberta Vannaccija, od desne populistične Lige. Številčno sicer skromen premik - tako po razsežnosti parlamentarcev, ki so se odločili za prestop k ravnokar ustanovljeni stranki Nacionalna prihodnost (FN), kot po podpori stranke, kakršna se kaže v javnem mnenju, ki je po meritvah agencije SWG 3,3-odstotna - pa je ob prvi pomembnejši glasovalni preizkušnji poskrbel za nekaj ogorčenih izjav, manjši shod pred palačo Montecitorio ter demonstrativno glasovanje za zaupnico, a proti zakonu, na katerega je bila ta vezana.

Nočejo biti destabilizatorji

Za zaupnico je naposled glasovalo 207 poslancev in poslank, glasov proti pa je bilo 119. Njeno sprejetje kot tudi potrditev uredbe v nobenem trenutku nista bila pod vprašajem, saj lahko vladna koalicija v spodnjem domu italijanskega parlamenta računa na zelo široko večino, kot je pred glasovanjem tudi poudaril podpredsednik vlade Antonio Tajani. Pristavil je še, da njegova stranka Naprej, Italija »nima veliko skupnega z Vannaccijevimi ekstremisti«. Strančica kontroverznega nekdanjega generala italijanske vojske, ki je bil v evropski parlament izvoljen na listi Salvinijeve Lige, v italijanskem parlamentu zaenkrat šteje reci in piši tri glasove, vse v zbornici.

Pred glasovanjem o pomoči Ukrajini je včeraj vodja Nacionalne prihodnosti dal vedeti, da bodo podprli zaupnico, ker vedo, kam spadajo, na desnico, in jim torej ni v interesu, da bi bili element destabilizacije, kot jim je kdo očital. Pošiljanju orožja v Ukrajino pa nasprotujejo, zato je naznanil, da ne bodo prispevali glasov za potrditev uredbe.