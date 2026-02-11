Letošnja smučarska sezona doslej uspešna

Letošnja zimska sezona na slovenskih smučiščih je po številu smučarjev zaenkrat za približno pet odstotkov boljša od lanske. Dobro nadaljevanje sezone napovedujejo nedavne snežne padavine, veliko pa bo odvisno od vremena, je na današnji novinarski konferenci v Kranjski Gori povedal sekretar Združenja slovenskih žičničarjev Ernest Kovač.

Novinarsko konferenco o razmerah v slovenskem zimskem turizmu je ob začetku 56. nacionalnega srečanja pripravilo Društvo novinarjev športnikov Slovenije. Za uvod je s podatki o letošnji zimski sezoni postregel Kovač. Pojasnil je, da se je sezona na več smučiščih zaradi dobrih pogojev za izdelavo tehničnega snega začela že konec novembra. Do konca januarja so prepeljali skoraj 658.000 smučarjev, kar je približno pet odstotkov več kot v enakem obdobju prejšnje zimske sezone.

Sezono je zaenkrat označil za zadovoljivo. Rezultat pa bi bil lahko še boljši, če ne bi nihalka na Veliki planini začela zaradi menjave vlečne vrvi obratovati zelo pozno, medtem ko nihalka na Golteh še vedno miruje. Je pa Mariborsko Pohorje beležilo kar 45-odstotno rast, v januarju so našteli 85.000 smučarjev. V Kranjski Gori jih je bilo 80.000, na Rogli pa 74.000.

Medtem ko so bili v začetku smučarske sezone boljši pogoji na štajerskem območju, so sedaj boljši na Gorenjskem. Upa, da bodo vremenske razmere v prihajajočih zimskih šolskih počitnicah dobre, saj je to pomemben faktor pri obisku smučišč, ki so v veliki meri odvisna od dnevnih oziroma domačih gostov.

O razlogih, zakaj bi slovenski smučarji ostajali na domačih smučiščih, je Kovač dejal, da so slovenska smučišča med najbolj varnimi v Evropi. Primerna so zlasti za družine, začetnike in srednje dobre smučarje. »Naša žičniška infrastruktura in urejenost prog je na nivoju, vozovnice pa so po naših raziskavah skoraj 30 odstotkov cenejše,« je povedal.