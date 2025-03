Pustni torek tudi za delfine pred Piranom (video)

»Naj bo vaš pustni torek lahkoten in igriv kot jata delfinov pred Piranom,« so danes zjutraj ob posnetku razigranih delfinov zapisali pri Okolju Piran.

V Piranu so delfine sicer prvič letos opazili že v začetku februarja, poročajo Primorske novice. Januarja pa smo poročali o delfinu, ki je pri Lignanu nasedel na sipini in so ga rešili gasilci.

Lani decembra je raziskovalce Miramarskega morskega rezervata, ki so ob pomoči obalne straže odstranjevali več kot dva kilometra dolgo mrežo, obiskala samica za naše kraje redkega navadnega delfina (Delphinus delphis), ki so jo nekaj dni prej opazili tudi v portiču pri Grljanu.