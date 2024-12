Iz morja povlekli dva kilometra dolgo ribiško mrežo (video)

Dve uri so naravovarstveniki Miramarskega morskega rezervata ob pomoči obalne straže odstranjevali več kot dva kilometra dolgo mrežo, ki jo je neznanec na ilegalen način namestil v morje pred škedenjsko čistilno napravo. Po vsej verjetnosti je nameraval z njo loviti rombe in iverke. Take mreže sicer predstavljajo veliko nevarnost za prebivalce morja, saj se vanjo lahko zapletejo živali in poginejo.

Najlonsko mrežo so v prejšnjih dneh prvi opazili znanstveniki raziskovalnega centra Shoreline, ki so se v bližini kraja najdbe mreže mudili z zaposlenimi Miramarskega morskega rezervata in tam izvajali monitoring morskega okolja v sklopu projekta Interreg SeaInsights. Na gladini morja so opazili plastenko in ugotovili, da je nanjo privezan vrh ogromne mreže. Takoj so obvestili obalno stražo, ki je na kraj poslala patruljni čoln. Če so pripadniki obalne straže sprva mislili, da je mreža dolga le nekaj sto metrov, pa se je kmalu izkazalo, da temu ni tako. En konec mreže so tako pritrdili na plovilo raziskovalcev Spaccamari in jo začeli vleči iz morja. Mrežo so postopoma rezali na manjše kose in jih vlačili v barko.