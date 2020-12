Putin čestital Bidnu

Ruski predsednik Vladimir Putin je zatem, ko so ameriški elektorji potrdili volilno zmago demokrata Josepha Bidna, ki bo 20. januarja prisegel kot 46. predsednik ZDA, danes čestital Joeju Bidnu za zmago na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA in izrazil upanje, da bi državi lahko kljub razlikam prispevali k reševanju izzivov, s katerimi se sooča svet. Bidnu je danes čestital tudi poljski predsednik Andrzej Duda.

Putin je novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku zaželel veliko uspeha in izrazil pripravljenost za sodelovanje, so sporočili v Kremlju. V čestitki, ki jo je poslal Bidnu, je ruski predsednik izrazil prepričanje, da ZDA in Rusija »nosita posebno odgovornost za globalno varnost in stabilnost«. Ocenil je, da bi Rusija in ZDA lahko »kljub razlikam resnično prispevale k reševanju številnih težav in izzivov, s katerimi se trenutno sooča svet«.

Ruski predsednik je bil eden zadnjih voditeljev, ki doslej Bidnu ni čestital za zmago. Med temi je tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša.