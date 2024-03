Radin (32 let v saboru) cilja na novo izvolitev

Če bo spet izvoljen, kar je zelo verjetno, bo italijanski poslanec Furio Radin ohranil stalež poslanca z najdaljšim stažem v hrvaškem saboru. V njem sedi že od prvih volitev v samostojni Hrvaški, to se pravi od leta 1992, v tem času je bil puljski politik tudi predsednik skupščine Italijanske unije. Radin je uradno napovedal svojo kandidaturo na volitvah 17. aprila pod geslom »Enotnost in skupnost«. Njegov namestnik, v primeru nezmožnosti opravljanja funkcije, je Marin Corva, predsednik izvršnega odbora krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in Hrvaški.

74-letni Radin je utemeljil svojo ponovno kandidaturo z nujnostjo, da mora dokončati nekatere pomembne projekte v korist italijanske manjšine na področju jezikovnih pravic, kulture in gospodarstva. V začetku svoje dolge politične poti je bil politično blizu regionalni stranki Istrska demokratična dieta, s časom pa je postal neodvisen in je podpiral leve in desne hrvaške vlade.

Predsednik republike Hrvaške Zoran Milanović pa ne sme sodelovati kot kandidat za poslanca na parlamentarnih volitvah ali kot potencialni kandidat za predsednika vlade, je opozorilo hrvaško ustavno sodišče. S tem se je odzvalo na napoved predsednika Milanovića, da bo kandidiral na aprilskih parlamentarnih volitvah, ne da bi pred tem odstopil. Če predsednik države hoče sodelovati v volilni kampanji oz. kandidirati na volitvah ali biti bodoči kandidat za predsednika vlade, mora takoj odstopiti s položaja, pravijo hrvaški ustavni sodniki.