Rahlo se je ohladilo, v gorah se danes snežna odeja že debeli

Več decimetrov visoka snežna odeja v višjih gorskih predelih FJK se je danes že nekoliko odebelila, novo močno sneženje pa se bo pojavilo tudi jutri in zlasti v nedeljo. Ponekod v višjih gorskih predelih, med drugim na Višarjah in na Zoncolanu, bo v prihodnjih dneh padlo več kot pol metra novega snega. Danes je snežilo tudi v nižjih gorskih predelih, v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v gorah namerila temperature nad lediščem le v kraju Forni di Sopra in na Trbižu. Drugod so bile temperature za več stopinj Celzija pod lediščem. Marsikje je močno snežilo.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne namerila ničto izotermo na višini 840 metrov, kar je v letošnji izjemno topli zimi tretja najnižja vrednost. Za krajši čas je bila nižja le 10. in 20. januarja. Prav tako se današnje najvišje temperature v nižinah FJK marsikje niso dotaknile meje 10 stopinj Celzija, kar bi moralo sicer biti v zimskem času pravilo, letos pa gre za izjemo.

Nove padavine se bodo pojavljale jutri, ko se bo ozračje rahlo otoplilo in bo meja sneženja na višini malo nad 1000 metrov. V nižinah in ob morju bo oblačno in deževno, pihal bo jugovzhodni veter.

V nedeljo bo prav tako oblačno in deževno, padavine bodo pogostejše in močnejše kot v soboto. Meja sneženja se bo postopno dvignila na nadmorsko višino okrog 1500 metrov.

V ponedeljek bo sprva še oblačno, ponekod bodo možne občasne padavine. V torek se bo vreme izboljšalo.