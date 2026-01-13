Ravenno stresla potresna sunka

Območje italijanskega mesta Ravenna ob vzhodni obali Jadranskega morja sta danes dopoldne stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudama 4,3 in 4,1, kažejo podatki evropskega seizmološkega centra (EMSC). Tresenje tal je bilo po navedbah Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) čutiti tudi v Sloveniji. Tla so se prvič stresla ob 9.27, drugič pa dve minuti kasneje.

Žarišče je bilo enajst kilometrov od mesta Forli v pokrajini Ravenna na globini 23 kilometrov. Drugi potres je imel magnitudo 4,1, žarišče pa je bilo 12 kilometrov od mesta Forli, nedaleč od prvega potresa, na globini 17 kilometrov, kažejo podatki EMSC. Potresna sunka sta povzročila paniko med prebivalstvom, za zdaj pa ni podatkov o hujši gmotni škodi.

Tresenje tal je bilo po navedbah Agencije RS za okolje čutiti tudi v Sloveniji, in sicer v občinah Koper, Piran, Nova Gorica in Ljubljana