Sreda, 04 marec 2026
Zakon za Aosto in Južno Tirolsko, ne pa za Slovence

Italijanska vladna večina pripravila predlog novega volilnega zakona, ki ni naklonjen slovenski manjšini

Sandor Tence |
Rim |
4. mar. 2026 | 6:48
V novem volilnem zakon, ki ga predlaga vladna večina, ni ničesar, s katerim bi bili lahko Slovenci v Italiji tako ali drugače zadovoljni. Medtem ko aktualni zakon, ki si ga je zamislil tržaški poslanec Ettore Rosato vsaj omenja zaščitni zakon (čeprav brez konkretnih učinkov), v sedanjem ni niti tega.

Nekajkrat so v osnutku sicer navedene jezikovne manjšine, določila pa so v resnici izvedljiva le na Tridentinskem - Južnem Tirolskem ter v Dolini Aosti. Če bo zakon odobren, kar ni gotovo, bo v bocenski pokrajini in v Aosti, ostalo vse pri starem, kar je za tamkajšnji jezikovni skupnosti zelo dobro.

Člen 22 o izvolitvi poslanske zbornice zadeva tudi slovensko manjšino, a le na papirju. Zakonski predlog pri porazdelitvi poslanskih mandatov vnaša možnost, da bi bile pri tem soudeležene tudi manjšinske liste, povezane s koalicijami. A pod pogojem, da bi v deželah, katerih statutih predvidevajo manjšinsko zaščito, prejele vsaj 20 odstotkov glasov. Takšen volilni prag, ki so ga določali že prejšnji volilni zakoni, je nedosegljiv za kakršno koli slovensko listo v Furlaniji Julijski krajini.

Redne parlamentarne volitve so v Italiji napovedane za september 2027, kot marsikdaj v preteklosti pa bodo morda volitve predčasne. Italijo čaka 22. in 23. marca referendum o pravosodju, ki lahko privede do nepričakovanih razpletov.

