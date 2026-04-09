Finančna policija

Razbita nezakonita tovarna cigaret

Kriminalna družba je v Gonarsu proizvajala nezakonite cigarete, namenjene evropskim državam, v katerih je cena tobačnih proizvodov višja

Sanela Čoralič |
Trst |
9. apr. 2026 | 11:59
    Poveljnik tržaške finančne policije Stefano Commentucci z zavojem ponarejenih cigaret( TEDESCHI/FOTODAMJ@N )
    Konference se je udeležila tudi glavna tržaška tožilka Patrizia Castaldini( TEDESCHI/FOTODAMJ@N )
Finančna Policija je v sodelovanju s protimafijskim oddelkom iz Trsta razbila kriminalno združbo, ki je v tovarni v Gonarsu proizvajala in distribuirala nezakonite cigarete. Te so bile namenjene evropskemu tržišču, še posebej državam, kjer je cena cigaret najvišja. Preiskava se je začela julija lani, akcijo pa je finančna policija poimenovala »Ghost Factory«.

Združba je z zelo nizkimi proizvodnimi stroški ustvarila kar 89 milijonov evrov prihodkov. Delavci, večinoma iz vzhodne Evrope, so delali v slabih razmerah, ki so ponekod spominjale na prisilno zadrževanje. Vse delavce je združba pripeljala v Italijo na nezakonit način. 21 delavcev je v tovarni delalo, jedlo in spalo. Logistika je potekala preko transportnega podjetja s sedežem v Trstu.

Skupno so ovadili 29 oseb, tri pa aretirali, med temi je en Tržačan. Zasegli so 77 ton cigaret in tobaka ter večjo količino opreme in materiala za proizvodnjo. Zasegli so tudi dva tovornjaka s prikolicama.

