Razen ob morju je bila noč v FJK ledeno mrzla

Minula noč je bila v FJK najbolj mrzla v letošnji jeseni. Živo srebro se je razen ob morju povsod spustilo pod ledišče. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Beli peči, kjer so zabeležili -10,5 stopinje Celzija. Omembe vredna sta tudi podatka iz Plodna in s Trbiža, kjer so namerili -8,6 oziroma -7,9 stopinje Celzija. Na Kraški planoti se je živo srebro spustilo na -2,6 stopinje Celzija, na Goriškem pa v Koprivnem na -1,8 stopinje Celzija. V Trstu je bila najnižja nočna temperatura +6 stopinj Celzija.

Danes se bo pooblačilo, proti večeru se bodo začele pojavljati prve padavine, ki se bodo ponoči okrepile. Zapihal bo južni veter, ob katerem se bo ozračje prehodno otoplilo. Meja sneženja se bo dvigala.

Jutri bo še povečini spremenljivo oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Zapihala bo burja, pritekal bo spet hladnejši zrak. Meja sneženja se bo spuščala.

V soboto bo povečini sončno. Jutro bo mrzlo. Temperature se bodo razen ob morju spet spustile pod ničlo.

V nedeljo bo povečini zmerno do pretežno oblačno. Jutro bo mrzlo.