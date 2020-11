»Raznoliko članstvo je naša prednost«

V ponedeljek se bodo ob 18. uri na rednem občnem zboru zbrali člani in članice Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Ne v živo, pač pa na spletni platformi Zoom (člani so v svoje elektronske predale že prejeli povezavo za potrditev udeležbe na občnem zboru, prijava je vsekakor možna tudi z registracijo na spletni strani sdgz.it/oz2020/). Pred občnim zborom smo se pogovorili s predsednikom SDGZ Robertom Frandoličem.

Kako ste se pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju prilagodili koronavirusnim razmeram?

Sledili smo predpisom in nabavili vse potrebne pripomočke, prilagodili naše pisarne in stike s strankami omejili na minimum. Samo delovanje pa je neokrnjeno, pravzaprav se je še povečalo, ker nudimo vse storitve in informacije, ki jih naši člani potrebujejo za izpolnjevanje hitro spreminjajočih se zakonskih predpisov. Te je treba namreč postaviti v kontekst za vsako posamezno podjetje, pri SDGZ pa te predpise tudi prevajamo in jih objavljamo v slovenskem jeziku.

Kako je dosedanje pandemično stanje vplivalo na delovanje vaših članov?

SDGZ je v tem posebnost, ker nima nekega tipičnega člana, saj se gostinci soočajo z eno vrsto težav, trgovci z drugimi, obrtniki spet s tretjimi. Ta raznolikost v članstvu je naša prednost, ker lahko nudimo storitve neki širši paleti podjetnikov, včasih pa tudi težava.

Za vsak profil moramo pridobiti znanje in to znanje preliti v storitve. Druge sorodne organizacije se praviloma ukvarjajo z eno samo panogo, mi pa delujemo širše. A prav zaradi te širine imamo tudi pregled nad raznimi sektorji, recimo temu neke vrste benchmarking, zato lahko neke dobre prakse recimo prenašamo iz sektorja obrtnikov med trgovce ali pač obratno. Za primer: hvala temu smo sposobni npr. organizirati skupine podjetij, ki so med sabo različna, od obrtnikov do prostih poklicev, za učinkovito koriščenje 110-odstotne subvencije za energetsko obnovo hiš, t. i. »ecobonusa«. Pri tem sodelujemo z Zadružno kraško banko.