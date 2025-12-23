Rekordno leto za ronško letališče

Na ronškem letališču so v letošnjem letu prvič zabeležili več kot 1,6 milijona potnikov. Gre za rekord v zgodovini edinega letališča v Furlaniji - Julijski krajini. Potnikov je bilo leta 2025 za 25 odstotkov več kot lani, v primerjavi z obdobjem pred koronavirusno pandemijo pa se je število potnikov, ki so se skozi leto mudili na letališču, povečalo za kar 110 odstotkov. Letos so med drugim uvedli vrsto novih letalskih povezav iz Ronk, svoje pa je k rasti prispevala tudi Evropska prestolnica kulture Gorica-Nova Gorica 2025.

Da bi zadostili vse večjemu prometu in izboljšali uporabniško izkušnjo, na letališču trenutno potekajo obsežna dela za posodobitev infrastrukture. Načrtovane izboljšave vključujejo prenovo dostopnih poti do potniškega terminala, kar bo omogočilo hitrejši in bolj tekoč promet, ureditev kolesarske steze, po kateri bo mogoče prikolesariti do letališča in prenovo zunanjih površin letališča.