VREME
DANES
Torek, 23 december 2025
Iskanje
Letališča

Rekordno leto za ronško letališče

Na edinem letališču v FJK se je v letu 2025 mudilo več kot 1,6 milijona potnikov, 25 odstotkov več kot leta 2024

Spletno uredništvo |
Ronke |
23. dec. 2025 | 14:40
    Rekordno leto za ronško letališče
    Letos so uvedli vrsto novih letalskih povezav iz Ronk( Arhiv )
Dark Theme

Na ronškem letališču so v letošnjem letu prvič zabeležili več kot 1,6 milijona potnikov. Gre za rekord v zgodovini edinega letališča v Furlaniji - Julijski krajini. Potnikov je bilo leta 2025 za 25 odstotkov več kot lani, v primerjavi z obdobjem pred koronavirusno pandemijo pa se je število potnikov, ki so se skozi leto mudili na letališču, povečalo za kar 110 odstotkov. Letos so med drugim uvedli vrsto novih letalskih povezav iz Ronk, svoje pa je k rasti prispevala tudi Evropska prestolnica kulture Gorica-Nova Gorica 2025.

Da bi zadostili vse večjemu prometu in izboljšali uporabniško izkušnjo, na letališču trenutno potekajo obsežna dela za posodobitev infrastrukture. Načrtovane izboljšave vključujejo prenovo dostopnih poti do potniškega terminala, kar bo omogočilo hitrejši in bolj tekoč promet, ureditev kolesarske steze, po kateri bo mogoče prikolesariti do letališča in prenovo zunanjih površin letališča.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: