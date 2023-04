Reševalci na cvetno nedeljo petnajstkrat posredovali v cerkvah

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj, na cvetno nedeljo, v FJK petnajstkrat posredovali v cerkvah med verskimi obredi ter pred in po njih. Glavnino intervencij so opravili na Videmskem in Tržaškem. Več vernikov je obšla slabost, med njimi je bila tudi mladoletna oseba. Na posamezne lokacije so prispeli z reševalnim vozilom. V vseh primerih so ugotovili, da gre le za lažje slabosti, zato so posameznikom v glavnem nudili zdravstveno oskrbo na mestu ali so jih le iz previdnostnih razlogov prepeljali v bolnišnico, kamor so jih sprejeli z zeleno triažno kodo.