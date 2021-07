Reševalci so ju iskali kar 40 minut

Gorski reševalci so morali včeraj zvečer postopati v kraju Forcella Riofreddo v Julijskih Alpah na 1850 metrih nadmorske višine, kjer se je zaradi zdrsa huje poškodoval moški iz Lacija, star nekaj manj kot 70 let. Moški, ki se je odpravil na pohod s prijateljem, je sestopal s hriba, na kar je stopil na kamen, ki se je odvalil. Pohodnik je zdrsnil, zaradi padca je utrpel obrazno travmo, poškodbe po telesu, zlomil naj bi si tudi ud.

Reševalci, ki so na kraj nesreče prileteli s helikopterjem, so izletnika iskali kar štirideset minut. Razlog za dolgotrajno iskanje so bile nenatančne koordinate kraja nesreče. Poleg tega izletnika nista nosila vidnih oblačil in nista signalizirala reševalcem, zaradi česar ju je bilo zelo težko opaziti v skalovju. Ko so ponesrečenca končno opazili kakih 60 metrov pod helikopterjem, so se reševalci do njega spustili s pomočjo vitla.

Zaradi krušljivega terena sta se najprej spustila dva reševalca, ki sta zavarovala kraj nesreče, na kar sta se k ponesrečencu spustila še zdravnik in reševalec, ga privezala na nosila ter ga povlekla v helikopter, ki ga je prepeljal v bolnišnico v dolino. Moškega, ki je hodil s ponesrečencem, je ekipa reševalcev peš pospremila nazaj do ceste v dolini, kjer so ga že čakali reševalci v terenskem vozilu.