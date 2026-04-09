Reševali pohodnico, ki se je poškodovala

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri in reševalci finančne policije so danes ob 15. uri na območju občine Amaro na Videmskem posredovali na gorski stezi številka 415, ki pelje do planšarske koče Amariana, kjer se je poškodovala 65-letna pohodnica. Pri padcu si je zvila gleženj in ni mogla več naprej. Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 je poklical brat.

Pohodnico je prvi dosegel reševalec finančne policije, nato so se mu pridružili še ostali. Poškodovani gleženj so zavarovali, žensko so naložili na nosila in jo prenesli do reševalnega vozila. Prepeljali so jo v tolmeško bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo ob 16.30.