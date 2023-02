Reševali poškodovano pohodnico na gori

Gorski reševalci so ob 14. uri posredovali na gori Giaideit nad naseljem Illegio pri Tolmeču, kjer se je poškodovala 61-letna pohodnica. Medtem ko je bila v družbi z drugim pohodnikom in svojim psom, je utrpela domnevni zlom gležnja. Na kraj je priletel reševalni helikopter. Zdravstveni delavec postaje gorske reševalne službe iz kraja Forni Avoltri ji je nudil najnujnejšo zdravstveno oskrbo, skupno z drugim reševalcem sta jo nato potegnila na helikopter. Prepeljali so jo do reševalnega vozila, z njim pa v bolnišnico. V pripravljenosti so bili tudi reševalci finančne policije in gasilcev. Intervencija se je zaključila ob 14.30.