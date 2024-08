Reševali več pohodnikov

Gorski reševalci iz Rablja in kraja Forni Avoltri so imeli danes popoldne več dela pri reševanju pohodnikov. Pri Trbižu pri Lovcih se je poškodoval turist iz Veneta, ki si je zlomil kost na nogi zaradi kamnov, ki so padli nanj. S helikopterjem so ga odpeljali v dolino, od koder je skrb zanj prevzel rešilec.

V kraju Prato Carnico na poti, ki vodi od koče De Gasperi do koče Pian di Casa, si je turistka iz Veneta huje poškodovala gleženj, da ni mogla več hoditi. Tudi njo so reševalci dosegli s helikopterjem in jo skupaj s še eno pohodnico odpeljali v dolino.

Gorski reševalci iz Rablja so posredovali tudi pri reki Ziljici, v katero je padel fant in si pri tem poškodoval komolec.