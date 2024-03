Reševalna akcija na strmem pobočju pri Pušji vasi

Gorski reševalci in reševalci finančne policije so včeraj ob 14. uri posredovali na pobočju gore Soreli pri Pušji vasi, kjer sta se 60- in 51-letna pohodnica izgubili. Na nadmorski višini okrog 900 metrov sta zašli na nevarno strmo pobočje, od koder nista mogli več naprej. Poklicali sta na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Priletel je helikopter, s katerim so reševalci opravili več preletov, da bi ju zasledil. K njima sta se, ko so ju zagledali, s helikopterja spustila gorska reševalca. Z vitlom so ju v dveh posameznih operacijah dvignili na helikopter in ju prepeljali v dolino. Bili sta na srečo nepoškodovani.