Rimska razstava o Jugoslaviji zmotila veleposlanika

Tednik Mladina je danes objavil vsebino depeše, ki jo je slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj med drugim poslal kabinetu predsednika vlade in Ministrstvu za kulturo. Predmet diplomatskega sporočila je namera rimskega muzeja za sodobno umetnost MAXXI o postavitvi razstave Bigger than Myself: Heroic voices from Ex Yugoslavia (Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije), pri kateri sodeluje nekdanja direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac.

Po oceni veleposlanika naj bi razstava bila sporna in škandalozna, sploh ob 30. obletnici plebiscita in samostojnosti Slovenije. Ker je projekt povezan s tematiko nekdanje Jugoslavije naj ne bi predstavljal dosežkov slovenske umetnosti, zato so na veleposlaništvu v Rimu sklenili, da je ne bodo promovirali: to nameravajo početi le za umetniško ustvarjalnost, povezano izključno s Slovenijo.

Razstava je projekt rimskega muzeja MAXXI v sklopu večletnega predstavljanja sodobne umetnosti z območja Sredozemlja. Predstavila bo sodobno umetnost z območja nekdanje Jugoslavije, njena rdeča nit pa je herojstvo. Na njej sodeluje 51 umetnikov iz držav nekdanje Jugoslavije, med temi jih je 14 iz Slovenije, razstavo pa po besedah Zdenke Badovinac v celoti financira italijanska stran. Je pa v letošnjem letu načrtovano njeno gostovanje v Moderni galeriji v Ljubljani.