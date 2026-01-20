Robert Golob zaman čakal Giorgio Meloni

Odnosi med Italijo in Slovenijo v letu 2025 niso doživeli nazadovanj, a tudi ne presežkov. Premierka Giorgia Meloni ni vrnila obiska slovenskemu kolegu Robertu Golobu, ki je bil v Rimu novembra leta 2023, tudi je ni bilo na portoroškem vrhu sredozemskih držav. Na njem je Italijo zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

Koordinacijski odbor ministrov Italije in Slovenije se je zadnjič sestal oktobra leta 2024 na Brdu pri Kranju, v letu 2025 pa nič. Vtis imamo, da je to pomembno telo s časom izčrpalo svojo vlogo, kar žal velja za mešani odbor Furlanija Julijska krajina – Slovenija, ki se tudi dalj časa ne sestaja.

Od EPK do Ljubljane in Kopra

Za odnose med sosednjima državama na srečo dobro skrbita predsednika Segio Mattarella in Nataša Pirc Musar, ki na tem področju nadaljuje po poti svojega predhodnika Boruta Pahorja. Predsednika sta se v letu 2025 srečala v Ljubljani in v Kopru, še prej pa sta skupaj odprla Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica – Gorica.

V Ljubljani in v Kopru sta predsednika veliko pozornost namenila obema manjšinama. Gostiteljica je Mattarelli položila na srce vprašanja slovenskega šolstva v Italiji, manjšinskega predstavništva v italijanskem parlamentu in italijanske finančne prispevke manjšini, ki jih z leti razjeda inflacija. To so bile tudi teme sestanka na Kvirinalu med Mattarello in senatorko Tatjano Rojc.