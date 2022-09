Roberto Menia naskakuje senat

Po devetih letih parlamentarnega posta naklepa nekdanji tržaški desničarski prvak Roberto Menia vrnitev v Rim. Slabih dvajset let je bil tam že poslanec, tokrat pa naskakuje mesto v senatu.

Menia, letnik 1961, je gotovo najbolj znan tržaški desničar. Fašist, kot priča znana fotografija z njegovo iztegnjeno desnico za takratnim vodjo MSI Gianfrancom Finijem, rojen v kraju Pieve di Cadore v družini istrskega begunca, ki se je kmalu preselila v Trst, v slovensko okolje v Ul. Berlam, je začel politično kariero kot pripadnik misovske mladinske organizacije Fronte della Gioventù. Še ne dvajsetleten je postal njen pokrajinski tajnik. Izvoljen v rajonski svet za Barkovlje in Rojan se je »proslavil« predvsem s skakanjem po mizi, da bi rajonski svetnici Slovenske skupnosti, ravnateljici Elvi Slokar, preprečil govor v slovenščini (a v intervjuju iz aprila 2001 je izjavil, da je le »sedel na mizo ...«). Žolčno je nasprotoval »bilinguismu«, v začetku osemdesetih let preteklega stoletja je aktivno sodeloval in vodil manifestacije proti dvojezičnosti. Junija 1983 je bil – po fašističnem shodu v Bazovici – med tistimi, ki so sodelovali v napadu na slovenske ljudi v Lonjerju, med katerim je bila ranjena Milka Kjuder, soproga Oskarja, nepozabnega dirigenta Tržaškega partizanskega pevskega zbora. Leta 1988 je bil na listi MSI izvoljen v tržaški občinski svet, kjer je, podobno kot v rajonskem svetu, nekaj let pozneje ponovno skušal utišati slovensko besedo profesorja Sama Pahorja.