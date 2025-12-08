Marko Hatlak praznuje dvajset let ustvarjanja

Dvajsetletnico glasbenega ustvarjanja bo mednarodno uveljavljeni slovenski harmonikar Marko Hatlak, ki živi in ustvarja razpet med Ljubljano in Trstom, obeležil na božičnem gala koncertu v nedeljo, 21. decembra, ob 20. uri v Veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.

Hatlak bo nastopil s svojo zasedbo FUNtango, ki že dve desetletji ostaja zvesta prepoznavnemu repertoarju argentinskega skladatelja Astorja Piazzolle. Zasedba združuje vrhunske klasične in jazzovske glasbenike - Marka Črnčeca, Oksano Pečny in Luko Gaiserja. S harmonikarjem bosta visoki jubilej obeležila tudi uveljavljena umetnika. Na odru bo nastopila jazz vokalistka Ana Bezjak, ki redno sodeluje z Big Bandom RTV Slovenija in koncertira na številnih mednarodnih prizoriščih. Tu bo tudi igralec Gregor Bakovič, član ansambla SNG Drama Ljubljana od leta 1993 ter prejemnik nagrade Prešernovega sklada in Borštnikove nagrade.

Pionir tango glasbe

Marko Hatlak se je rodil v Idriji, kjer je začel s poukom harmonike. Študij glasbila je nadaljeval na visoki šoli za glasbo Franz Liszt v nemškem Weimarju. Na slovenskih odrih se je začel uveljavljati že leta 1999/2000 kot pionir tango glasbe v državi. Že med študijem je ustanovil skupino Distango, predhodnico FUNtanga. Po vrnitvi v Slovenijo je leta 2004 nastal zdaj že legendarni kvintet FUNtango, ki se je skozi čas razvijal v današnjo kvartetno obliko in obenem razširil repertoar od Piazzolle do Galliana, klasičnih avtorjev in Hatlakovih avtorskih del.