Rojc in Pisani zavračata Robertijeve očitke

Član deželne vlade Pierpaolo Roberti je Tatjani Rojc in Marku Pisaniju očital nedoslednost v stališčih glede ponovne uvedbe pokrajin, za katero si prizadeva Fedrigova ekipa. Zmotilo ga je, da je senatorka Demokratske stranke sopodpisala državni zakonski predlog za ponovno uvedbo pokrajin, deželni svetnik pa je v pristojnem deželnem odboru glasoval proti sorodnemu predlogu, ki ga je za FJK pripravila Fedrigova deželna vlada.

»Da ne bi prišlo do drugih instrumentaliziranj, sem umaknila svoj podpis izpod predloga državnega zakona, ki se sicer nikakor ne tiče upravne ureditve Furlanije - Julijske krajine, ker je dežela s posebnim statutom,« je včeraj pojasnila senatorka Tatjana Rojc in priznala, da je slutila, da ji bi kdo lahko očital kaj podobnega, kot je storil Roberti, a je upala, da ne bo prišlo do tako neumestnih polemik.

Marko Pisani meni, da konec mandata ni primeren čas za tako pomembne odločitve, ki nazadnje izpadejo kot poceni marketinška predvolilna poteza. »Drugič zato, ker iz njihovega predloga sploh ni jasno, katere naj bi bile pristojnosti pokrajin, ne glede na to, če jih bodo izvolili državljani ali ne,« trdi deželni svetnik SSk, ki načeloma ne nasprotuje pokrajinam. Pri tem izpostavlja, da je glasoval proti, ker meni, da gre za neresen predlog, ker niso prisluhnili tegobam in potrebam javnih upraviteljev, ki naj bi jih ponovna uvedba pokrajin razbremenila.

V polemiki o pokrajinah se je oglasil tudi ligaški deželni svetnik Danilo Slokar. Zahvalil se je Robertiju za njegova prizadevanja za ponovno uvedbo pokrajin. Slokar meni, da je z ukinitvijo pokrajin »sekira Debore Serracchiani zarezala v ozemeljsko kontinuiteto slovenske narodne skupnosti od Milj to Trbiža« in da je šlo za željo po »izbrisu zgodovine in prihodnosti neke skupnosti«.