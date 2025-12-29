Rojc: SSk v deželnem svetu zahvaljujoč se DS

Na današnjo dopoldansko tiskovno konferenco vodilnih predstavnikov stranke Slovenska skupnost (SSk) v prostorih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v Trstu se je pozno popoldne odzvala slovenska senatorka Demokratske stranke (DS) Tatjana Rojc, ki je v sporočilu voditelje SSk spomnila, da »pravice in zaščite slovenske manjšine so sadovi, ki jih tudi sami uživajo zahvaljujoč se politični volji leve sredine v teku desetletij. Sama prisotnost SSk v deželnem svetu je možna zahvaljujoč se DS, kar pa se tiče parlamenta, sem edini zakonski predlog vložila jaz pred štirimi leti. Tajani naj ga da odobriti. Zvijačna preračunljivost maloštevilnih ne spreminja tega dejstva,« je zapisala Rojc, ki je poudarila svoje prizadevanje in prizadevanje DS v korist slovenske manjšine. »Opravljeno delo dokazuje, kako sem vedno delala za slovensko skupnost, ki jo imam čast zastopati v italijanskem parlamentu znotraj vsedržavne stranke, ki mi je dala to priložnost,« je še zapisala senatorka.

Na tiskovni konferenci SSk, ki so se je udeležili deželni svetnik Marko Pisani ter deželna tajnica in predsednik, Fulvia Premolin in Damijan Terpin, je bilo med drugim poudarjen pomen pogovorov z vsakokratno oblastjo, v tem primeru z desnosredinsko vlado na državni in deželni ravni, kar je po mnenju SSk prineslo več rezultatov, podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani pa naj bi zagotovil poskus vključitve olajšanega zastopstva za manjšine že v vladni predlog o novi volilni zakonodaji. Pri SSk pozitivno ocenjujejo tudi pripravljenost predsednika deželne desnosredinske vlade Massimiliana Fedrige, da bi novi deželni volilni zakon predvideval možnost oblikovanja manjšinske liste, ki naj ne bi bila vezana na politične koalicije. Za voditelje stranke lipove vejice se dogaja, da se desnica začenja odpirati ter ponuja rešitve in daje rezultate, medtem ko stranke, ki so bile zgodovinsko naklonjene slovenski manjšini – izrecno je bila tu omenjena DS – glasujejo proti ukrepom, ki so pozitivni za le-to. Slovenska senatorka DS bi se lahko pri tem v nekaterih primerih tudi vzdržala, so menili v SSk.