Rojeva se Zamejska kulturna koordinacija

Po gospodarski in športni bo zaživela še Zamejska kulturna koordinacija. Ustanovno listino bodo danes ob 16. uri slavnostno podpisali v dvorani Mestne občine Nova Gorica v okviru prireditve Dobrodošli doma.

Listino o ustanovitvi koordinacije, ki združuje krovne kulturne organizacije Slovencev v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski, bodo podpisali podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ministrica za kulturo Asta Vrečko ter predstavniki zamejskih organizacij - Slovenske prosvetne zveze, Krščanske kulturne zveze in Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša iz Avstrije, Zveze slovenskih kulturnih društev ETS, Slovenske prosvete in Zveze slovenske katoliške prosvete iz Italije, Zveze slovenskih društev na Hrvaškem ter Državne slovenske samouprave in Zveze Slovencev na Madžarskem.