Rubrika spodletelih prevodov: Na postaji na Trbižu je »distributer vznemirjen«

Novo leto je poskrbelo za nadaljevanje »rubrike spodletelih prevodov«. V prejšnjem poglavju smo izpostavili napis, ki se je septembra lani pojavil na parkirišču pred tržaško univerzo v Ulici Alviano Gorici, kjer je 24-urna prepoved parkiranja oz.»divieto di sosta« v slovenščini postala »ne nehaj dan in noč«.

Tokrat pa je na prevod, pri katerem se je raba Googlovega ali katerega drugega spletnega prevajalnika izkazala za pravo polomijo, opozoril uporabnik omrežja X, ki so ga na svojem uradnem profilu citirale Slovenske železnice s pripisom »Na železniški postaji naših zahodnih sosedov«. Fotografija naj bi se nanašala na železniško postajo na Trbižu, šlo pa naj bi za obvestilo, vezano na delovanje nekega avtomata. V slovenščini se obvestilo glasi tako: »pozornost: distributer vznemirjen. umik denarja zmanjka dan«. Zelo nerodni sta sicer tudi angleška in nemška različica, žal pa ne razpolagamo z italijanskim tekstom. Tudi slednji pa najverjetneje ni bil napisan ravno à la Dante Alighieri, saj smo se poigrali z Googlovim prevajalnikom in ugotovili, da tak angleški in slovenski prevod nam ponudi za besedilo: »Attenzione. Il distributore automatico è allarmato. il prelievo del contante corre quotidianamente«.

Leto 2023 je zagotovo zaznamovala umetna inteligenca. Najbrž pa k sreči še ni prišel čas, ko je prekosila človeške možgane. Človek pa naj razmisli, ali naj včasih raje investira nekaj evrov za delo poklicnega prevajalca, kot pa da ponudi nerazumljivo informacijo. In se za nameček še osmeši.