Rudi Pavšič namerava zapustiti deželno komisijo za Slovence

Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino utegne v kratkem izgubiti enega člana oz. pridobiti novega. Iz tega organa namreč namerava odstopiti Rudi Pavšič, ki je o svoji nameri že obvestil predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenijo Dobrila (Pavšič v komisiji zastopa to organizacijo), enako bo to storil z deželnim odbornikom, pristojnim za manjšine, in predsedujočim komisiji Pierpaolom Robertijem. Do dejanskega odstopa naj bi prišlo prihodnji teden, do takrat pa je Pavšič še vedno polnopravni član komisije.

Vest je potrdil sam Rudi Pavšič, ki je ta korak utemeljil predvsem z dvema razlogoma: sam ne sedi več v izvršnih organih oz. v vodstvu SKGZ in v tej organizaciji tudi nima posebne vloge, zato bi težko vsebinsko sodeloval v komisiji. Poleg tega je Pavšič izraz goriške SKGZ, kjer pa se je medtem zamenjalo vodstvo, zato je prav, da se o članu komisije izreče novo vodstvo.

Drugi razlog, ki ga Pavšič navaja, pa je konflikt interesov: sam je predsednik Zadruge Novi Matajur, ki pa prejema finančne prispevke, katerih porazdelitev določa prav deželna posvetovalna komisija. Zato tudi ne more sedeti v organu, ki deli denar tudi ustanovi, katere je on predsednik.

Poleg tega ima tudi vtis, da, čeprav je človek z dolgoletnimi izkušnjami, le-te niso dovolj upoštevane, zato je prav, da se prepusti mesto drugim.

Pavšič svoje namere ni sporočil ostalim članom komisije na zadnji seji, ki je potekala 31. maja, o postopku odstopa se bo moral posvetovati tudi z odbornikom Robertijem in deželnimi uradniki.

Drugače bi bila morala komisija na zadnji seji razpravljati o porazdelitvi sredstev iz t.i. rezervnega sklada (nekaj manj kot pol milijona evrov) in približno 1,4 milijona evrov za ukrepe za gospodarski razvoj v Videmski pokrajini na podlagi 21. člena zaščitnega zakona. Ker so člani prejeli potrebno dokumentacijo tik pred zdajci, so odločanje o tem preložili na kasnejši datum (okvirno v drugi polovici junija).