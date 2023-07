Rupnikova izključitev iz jezuitov je uradna

Minil je tridesetdnevni rok, v katerem se je sedaj že bivši jezuitski pater Marko Rupnik, obtožen spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab, lahko pritožil zoper odločitev Družbe Jezusove o njegovi izključitvi, je včeraj sporočil jezuitski predstojnik Johan Verschueren. Tega ni storil, zato je odločitev jezuitov uradna. Verschueren je tudi potrdil navedbe Centra Aletti o tem, da je Rupnik sam želel izstopiti iz jezuitskega reda, a je ob tem navedel, da njegova prošnja za izstop ne ustreza nobeni »pravici«, saj je poudaril, da se je pater, ki je nekoč poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, s pristopom k jezuitom zavezal k doživljenjskemu spoštovanju načela poslušnosti in da se jezuitski red nikakor ni primoran odzivati na tovrstne prošnje. Po izključitvi iz jezuitskega reda Rupnik vsekakor ostaja duhovnik.

Verschueren obžaluje Rupnikovo »vztrajno in trmasto nezmožnost soočenja z glasovi številnih oseb, ki jih je njegovo ravnanje in obnašanje ranilo, užalilo in ponižalo«. Predstojnik jezuitskega reda je še zapisal, da je za morebitni postopek, ki bi lahko privedel do preklica duhovniškega stanu za Rupnika, pristojen Sveti sedež, ne pa Družba Jezusova. Jezuiti se distancirajo tudi od Centra Aletti, ki ga je Rupnik ustanovil in dolgo tudi vodil.