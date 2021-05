Rusi bodo izvažali lahki Sputnik

Ruske zdravstvene oblasti so registrirale cepivo lahki Sputnik, različico ruskega cepiva proti covidu-19 Sputnik V, s katerim zadošča že cepljenje z enim odmerkom, Ruski državni investicijski sklad RDIF, ki je financiral razvoj cepiva, je sporočil, da je to cepivo 79,4-odsotno učinkovito, medtem ko je cepivo Sputnik V po dveh odmerkih 91,6-odsotno učinkovito. Takšno učinkovitost Sputnika Lajt so ugotovili 28 dni po cepljenju na podlagi podatkov, ki so jih pridobili v okviru množičnega cepljenja v Rusiji med 5. decembrom lani in 15. aprilom letos.

Iz sklada so še sporočili, da bo cena odmerka globalno manj kot 10 dolarjev. Direktor sklada Kiril Dmitrijev je ob tem ocenil, da bo Sputnik V ostal glavni vir cepljenja v Rusiji, lahki Sputnik pa da bodo izvažali. Cepivo Sputnik V so doslej za uporabo dovolili v več kot 60 državah, v Evropski uniji in ZDA pa še ne.