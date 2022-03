Rusi zavzeli jedrsko elektrarno Zaporožje, ki je ponoči zagorela

Ruska vojska je zavzela ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje, je danes sporočila ukrajinska agencija za jedrsko energijo. V nuklearki je pred tem zaradi ruskega obstreljevanja zagorelo, a so požar že pogasili. V svetu je zavladal preplah zaradi bojazni morebitnega jedrskega incidenta, saj bi bil po ocenah strokovnjakov desetkrat hujši od tistega v Černobilu leta 1986. Jedrska elektrarna Zaporožje je namreč največja v Evropi. Prihajajo pa zagotovila, da ni prišlo do radioaktivnega sevanja in da je varnost zagotovljena. Zaposleni v nuklearki še naprej upravljajo reaktor, prav tako se v skladu z običajnimi varnostnimi pravili nadaljuje oskrba z električno energijo. Požar je izbruhnil v eni od stavb in so ga gasilci v jutranjih urah uspeli pogasiti. Žrtev ni bilo.

Ukrajina je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ruski napad povzročil požar v stavbi, namenjeni vajam. Sama elektrarna naj ne bi bila prizadeta, je pa obstajala bojazen, da bi se lahko požar širil, če ga ne bi kmalu pogasili.

Pristojne službe so navajale, da na območju niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja, »bistvena« oprema naj bi bila nepoškodovana, varnost pa zagotovljena. O tem so obvestili tudi Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA).