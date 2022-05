Rusija bo dolg tujim državam odplačevala v rubljih

Rusko finančno ministrstvo je danes sporočilo, da bo po novem dolg tujim državam odplačevalo v rubljih, potem ko je ameriška vlada odločila, da Rusiji ne bo več dovoljevala odplačevanja dolga prek ameriških bank z denarjem iz Rusije. Ministrstvo je ob tem dodalo, da obstaja možnost, da bodo pozneje dolg znova odplačevali v izvorni valuti dolga. ZDA so se v torek, dva dni pred iztekom roka, odločile, da ne bodo podaljšale izjeme sankcijam, ki je omogočala, da so ameriške banke kljub sankcijam proti Rusiji sprejemale plačila upnikom iz Rusije.

»Ker ni prišlo do podaljšanja izjeme, ne moremo več plačevati dolga tujim državam v ameriških dolarjih, zato bodo plačila izvedena v ruski valuti,« je zapisalo rusko finančno ministrstvo.Ministrstvo je dodalo, da obstaja možnost, da bodo pozneje, ko bodo dolgove znova plačevali preko ruske finančne ustanove, dolgove znova začeli odplačevali v izvorni valuti dolga.

Sankcije Zahoda proti Rusiji so državi močno omejile prisotnost v mednarodnem finančnem sistemu. Med drugim tako Moskva nima dostopa do denarja, ki ga hrani v ameriških bankah in s katerim bi poplačala tuje upnike. So pa ZDA začasno dovoljevale izjemo, ki je Moskvi omogočala, da je zunanje dolgove plačevala z dolarji, shranjenimi v Moskvi.

Ruski finančni minister Anton Siluanov je po navedbah AFP dejal, da je trenutno stanje umetno ustvarila neprijateljska država. Po njegovem mnenju bo to prizadelo predvsem tuje vlagatelje. Ob tem je Siluanov poudaril, da trenutna situacija nima ničesar skupnega z letom 1998, ko Rusiji zaradi svetovne gospodarske krize ni uspelo odplačevati dolga v rubljih. »Zdaj imamo denar in dolgove si želimo poravnati,« je dejal minister in dodal, da to ne bo prizadelo kvalitete življenja Rusov.

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je pretekli teden dejala, da če Rusija ne bo našla zakonite poti za odplačevanje dolga, bo postala plačilno nesposobna. Ruska vlada je že poskušala z odplačevanjem v rubljih, vendar številne obveznice tega ne dovoljujejo. Naslednji rok za plačilo dolga ima Rusija 27. maja, in sicer mora plačati 100 milijonov evrov obresti na dve obveznici. Ena zahteva plačilo v dolarjih, evrih, funtih ali švicarskih frankih, druga pa se lahko poravna v rubljih. Konec junija bo morala plačati novih 400 milijonov dolarjev obresti.

Zaradi nesposobnosti odplačevanja dolga tujini je bila Rusija nazadnje razglašena za plačilno nesposobno leta 1918, ko je nova komunistična vlada enostavno zavrnila plačilo dolga, ki ga je nakopičila prejšnja caristična vlada.