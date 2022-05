Ruska centralna banka znižala obrestno mero

Ruska centralna banka je na današnjem izrednem zasedanju znižala obrestno mero s 14 odstotkov na 11 odstotkov. Banka je ob tem napovedala, da bo v letošnjem letu še naprej zniževala obrestne mere. Nižja obrestna mera bo začela veljati v petek. »Najnovejši tedenski podatki kažejo na precejšnjo upočasnitev trenutnih stopenj rasti cen. Inflacijski pritiski se zmanjšujejo zaradi dinamike menjalnega tečaja rublja ter opaznega zmanjšanja inflacijskih pričakovanj gospodinjstev in podjetij,« so zapisali v centralni banki. Kljub temu so zunanji pogoji za rusko gospodarstvo še vedno zahtevni, kar znatno omejuje gospodarsko dejavnost, opozarjajo. »Tveganja za finančno stabilnost so se nekoliko zmanjšala, kar je omogočilo sprostitev nekaterih ukrepov za nadzor kapitala,« so navedli.

Konec februarja je centralna banka drastično zvišala ključno obrestno mero, za 10,5 odstotne točke na 20 odstotkov. To je bil odziv na sankcije, ki jih je Zahod uvedel po začetku ruske invazije na Ukrajino. Z dvigom obrestne mere je centralna banka želela preprečiti devalvacijo rublja in tveganje inflacije. V zadnjem času si je rubelj sicer precej opomogel.

Analitiki medtem opozarjajo, da je močan rubelj znak slabitve ruskega gospodarstva. »Moč rublja je posledica visokih cen nafte/energije, predvsem pa upada uvoznega povpraševanja zaradi sankcij. To nakazuje, da bo rast močno ogrožena - letos bo verjetno doživela globoko recesijo,« je po poročanju AFP zapisal strateg za nastajajoče trge pri družbi BlueBay Asset Management Timothy Ash.