Ruske oblasti prepovedale vstop Borisu Johnsonu

Ruske oblasti so danes prepovedale vstop britanskemu premierju Borisu Johnsonu in nekaterim drugim visokim britanskim uradnikom kot odziv na sankcije, ki jih je London uvedel zaradi ruske invazije v Ukrajini. »Ta korak je bil sprejet kot odgovor na nebrzdano informacijsko in politično kampanjo Londona, katere cilj je mednarodna izolacija Rusije, ustvarjanje pogojev za omejevanje naše države in dušenje našega gospodarstva,« je v izjavi sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Prav tako je ministrstvo obtožilo London »sovražnih dejanj brez primere«, pri čemer je imelo v mislih zlasti sankcije proti ruskim visokim uradnikom.

»Britansko vodstvo namerno zaostruje razmere v Ukrajini, oskrbuje režim v Kijevu s smrtonosnim orožjem in usklajuje podobna prizadevanja v imenu zveze Nato,« je še dodalo ministrstvo.

Na ruski črni listi za vstop so poleg Johnsona tudi podpredsednik britanske vlade Dominic Raab, zunanja ministrica Liz Truss, obrambni minister Ben Wallace, nekdanja predsednica vlade Theresa May in prva ministrica Škotske Nicola Sturgeon.

Britanske oblasti sodelujejo v mednarodnih prizadevanjih za kaznovanje Rusije, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin pričel z invazijo v Ukrajini, in sicer z zamrznitvijo premoženja ruskih predstavnikov, prepovedjo potovanj in gospodarskimi sankcijami.