Ryanair bo zaprl nekatere baze

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je napovedal zaprtje več baz zaradi težav z Boeingovimi letali 737 max, ki so po dveh nesrečah prizemljena. »Začenjamo serijo pogovorov z našimi partnerji, da ugotovimo, katere baze so najmanj učinkovite,« je dejal izvršni direktor prevoznika Michael O’Leary, ni pa omenjal posledic za delovna mesta.

Kot so zapisali pri Ryanairu, do konca maja 2020 pričakujejo dostavo le 30 Boeingovih letal 737 max 200, in ne 58, kot so jih sprva pričakovali. »Zaradi manjše dostave letal bomo zaprli nekaj baz v času letošnje zimske sezone in poletne sezone 2020,« je napovedal izvršni direktor Michael O’Leary. Kot izpostavlja francoska tiskovna agencija AFP, družba s sedežem v Dublinu ni omenila, za katere baze bi lahko šlo.

V luči napovedi je Ryanair oklestil tudi napoved rasti v letošnji poletni sezoni. Če so sprva ocenjevali, da bo prevoznik zabeležil sedemodstotno rast, zdaj pričakujejo le še triodstotno. V sezoni 2020/2021 naj bi prevoznik prepeljal 157 milijonov potnikov, medtem ko so prej načrtovali, da jih bodo prepeljali 162 milijonov. Do leta 2024 cilj ostaja 200 milijonov potnikov letno.