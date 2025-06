Dvakrat na teden iz Ronk v Stockholm

Ponudba letalskega prevoznika Ryanair na letališču v Ronkah se čedalje bogati. Včeraj je začela delovati nova poletna povezava, ki bo dvakrat tedensko delovala med ronškim letališčem in švedsko prestolnico, Stockholmom.

Včerajšnji prvi polet so med krajšo slovesnostjo sprejeli častna konzulka Švedske v Trstu Cristina Sbaizero, generalni direktor družbe Trieste Airpost Marco Consalvo ter vodja Ryanairove komunikacije v Italiji Fabrizio Francioni. Povezava med Trstom oziroma Ronkami in Stockholmom bo 21., ki jo bo Ryanair letos poleti opravljal iz Ronk. Ta je obenem, je izpostavil Consalvo, prvi direkten let iz Trsta v Skandinavijo.