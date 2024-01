Ryanair z ronškega letališča tudi v Budimpešto in Olbio

Letala nizkocenovne družbe Ryanair bodo iz Ronk letela tudi v Budimpešto in v Olbio na Sardiniji, sta danes sporočila družba Rynair in ronško letališče TriesteAirport. Povezavi bodo vzpostavili že do letošnjega poletja. V preteklem tednu, je vodstvo nizkocenovne irske letalske družbe sporočilo, da bo ena od italijanskih baz na ronškem letališču in so napovedali so več novih destinacij, med drugim Berlin, Pariz, Krakov, Sevillo in Brindisi. V tekočem letu bodo letala družbe Ryanair letela v skupno 18 destinacij.