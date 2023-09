S četrtkovo vremensko fronto prvi znaki popuščanja stanovitnosti

Subtropski anticiklon je po pričakovanjih začel popuščati. Najtoplejši zrak se je že umaknil iznad naših krajev in bodo temperature od danes do srede povečini za kakšno stopinjo Celzija nižje kot v preteklih dneh. Tudi v gorah bo zlasti s torkom že nekaj več popoldanskih oblakov, v sredo pa bodo ponekod, zlasti v gorskem svetu, že nastajale krajevne plohe in nevihte.

V četrtek bo tudi naše kraje vsaj obrobno oplazila vremenska fronta, ki se bo pomikala proti vzhodu po državah osrednje in severne Evrope.

V četrtek in petek se bo nestanovitnost povečala, ob delno jasnem vremenu (zlasti ob morju) do spremenljivem vremenu bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Nekoliko se bo ohladilo. V petek čez dan se bo vreme že postopno izboljšalo.

V soboto in nedeljo bo precej jasnine ob občasni spremenljivosti ali zmerni oblačnosti. Temperature bodo še vedno prijetno visoke, vseeno pa nižje kot v minulih dneh.

Začetek prihodnjega tedna bi moral tudi potekati ob še povečini sončnem vremenu, medtem ko sredi prihodnjega tedna, predvidoma od srede, kaže na prehod nove vremenske fronte, verjetno solidnejše, ki bo prinesla padavine in ohladitev. S septembrskim poletjem bo tedaj verjetno konec.