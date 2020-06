»S'ciavi« so popolnoma odveč

Zelo priljubljeni kantavtor in tudi pisatelj Francesco Guccini, ki je pred kratkim praznoval 80 let, je v intervjuju za dnevnik Corriere della Sera, prehodil svojo bogato umetniško in življenjsko pot. Novinarju Aldu Cazzullu je med drugim povedal, da je kot podporočnik služil vojaški rok v Trstu (bil je v kasarni pri Banih), kjer je prejemal mesečno plačo 90 tisoč lir (polovico je pošiljal domov) ter dodatno »obmejno odškodnino« pet tisoč lir. »Vzdušje je bilo napeto. Ponoči so sciavi, Slovenci, pisali Titovo ime na zidove vojašnice«, je med drugim povedal Guccini. Beseda »s'ciavi«, ki jo uporablja glasbenik, je popolnoma odveč tudi v takšnem pripovednem kontekstu, saj zveni zaničevalno, čeprav z dopolnilom, da gre za Slovence. To nikakor ne opravičuje besede, ki velja za psovko.

Guccinijev intervju je naletel na veliko zanimanje tudi na družbenih omrežjih. V njem levo usmerjeni umetnik tudi pojasnjuje, da ni nikoli glasoval za italijanske komuniste, torej za stranko KPI, pač pa za socialistično stranko PSI, danes pa voli za Demokratsko stranko. Pred kratkim je pesem Bella ciao »prikrojil« s citati proti desnici, kar je zelo razjezilo Mattea Salvinija in Giorgio Meloni.