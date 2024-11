S kombijem razbili vrata trgovine in ukradli kolesa

V noči na četrtek je tolpa tatov izvedla drzen podvig v središču Vidma. Vlomilci so kombi zamenjali za srednjeveškega ovna: z vozilom so zapeljali v izložbo trgovine s kolesi in si tako odprli vhod v trgovino. Nato so ukradli 20 profesionalnih koles, vrednost ukradenega blaga presega 50.000 evrov. Na kraj so prihiteli karabinjerji, medtem pa se je tolpa tatov že potuhnila v neznano. Kriminalisti so zasegli posnetke varnostnih kamer in bodo poskušali ugotoviti, kdo je odgovoren za tako drzno tatinsko akcijo.