»S Pahorjem izgubili prijatelja Južne Tirolske«

Boris Pahor je imel veliko prijateljev tudi na Južnem Tirolskem, kjer se ga spominjajo kot doslednega antifašista in neomajnega borca za pravice jezikovnih manjšin. Preminulega pisatelja sta se v imenu Južnotirolske ljudske stranke (SVP) spomnila njen vodja Philipp Achammer in evropski poslanec Herbert Dorfmann. »Z njim odhaja eden najbolj uglednih in glasnih zagovornikov slovenske manjšine v Italiji in obenem eden zadnjih pričevalcev in stebrov odporniškega gibanja,« sta v izjavi napisala južnotirolska politika.

Achammer in Dorfmann se s hvaležnostjo spominjata, da je leta 2009 Pahor na evropskih volitvah kot predstavnik stranke Slovenska skupnost kandidiral na listi SVP in s tem prispeval k izvolitvi južnotirolskega kandidata v Strasbourg. »Njegova takratna kandidatura je bila pomemben politični signal za vse jezikovne manjšine v Italiji in v Evropi, dodatno je utrdila tudi sodelovanje med SVP in SSk,« je dejal Dorfmann, ki se je nekajkrat srečal s Pahorjem. Pokojni pisatelj se je dolgo let aktivno udejstvoval v mednarodnih združenjih jezikovnih manjšin.