S polkrožnim obračanjem v koloni povzročil nesrečo

Včeraj ob 14.37 sta na izolski obvoznici trčila voznik motornega kolesa in osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila peljal v strnjeni koloni in pričel polkrožno obračati preko neprekinjene bele ločilne črte. V tistem trenutku je mimo stoječe oziroma počasi vozeče kolone pripeljal 42-letni voznik motornega kolesa s sopotnico. Motorista sta padla, voznik se je pri tem lažje poškodoval, sopotnica pa si je zlomila zapestje. Zoper voznika osebnega avtomobila sledi kazenska ovadba, zoper voznika motornega kolesa pa bo uveden postopek o prekršku.