S pomočjo motilca signala kradla v avtomobilih

Ljubljanski policisti so izsledili dva moška, stara 19 in 50 let, ki sta kradla v avtomobilih s pomočjo motilca signala daljinskega zaklepanja. Ko so lastniki parkirali vozila in jih zaklenili z daljinskim zaklepanjem, sta sprožila motilec signala. Vozilo se zato dejansko ni zaklenilo, česar pa oškodovanci niso opazili. Nemoteno sta nato vanj vstopila in pobrala vrednejše predmete. Poiskala sta med drugim ključe stanovanj in naslov oškodovancev, nato sta odšla na njihov dom in kradla gotovino in nakit.

Policija svetuje ljudem, naj bodo pozorni, ko zapuščajo vozilo in naj v njem ne puščajo vrednejših predmetov, pa tudi ne predmetov, ki bi jih lahko tatovi kakorkoli izrabili, kot so ključi bivališč ali poštnih nabiralnikov, osebni dokumenti, naslovi bivanja ali kartice za dostop do garaž. Zlasti pa velja pravilo, da se je treba med zapuščanjem vozila vedno prepričati, ali se je dejansko zaklenilo. Preveriti je treba, ali so vrata res zaprta, poudarjajo na policiji.