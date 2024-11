S prebežniki drvel 174 kilometrov na uro

Sinoči ob 22.42 je stacionarni merilnik hitrosti pri Dramljah prestregel avtomobil, ki je vozil občutno hitreje od dovoljene hitrosti. Drvel je s hitrostjo 174 km/h pri omejitvi 100 km/h. Policisti so vozilo izsledili in ga začeli ustavljati pri Postojni, vendar se voznik ni odzival na njihove znake.

Peljali so za njim proti Kopru in ga poskušali ustaviti na razcepu Gabrk in na počivališču Risnik, vendar je pospešeno peljal naprej. Naposled so ga ustavili med Divačo in Kozino. Za volanom avtomobila peugeot 308 je bil 23-letni državljan Turčije, prevažal pa je šest državljanov Turčije. Policisti so ugotovili, da nihče od njih ne izpolnjuje pogojev za vstop v Slovenijo. Postopki še potekajo.