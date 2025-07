S skrito minikamero je na plaži snemal gole otroke

Hrvaška policija je zaradi prikritega snemanja golih otrok na plažah in v bazenih starše v nedeljo pozvala k večji pazljivosti in oblačenju otrok v kopalke. Opozorilo prihaja po tem, ko so na območju Istre minuli teden pridržali 51-letnega Italijana, ki je s skrito kamero snemal gole otroke na plaži.

Varnostniki v turističnem objektu na območju Istre so minuli četrtek zalotili 51-letnega italijanskega državljana, ki je z minikamero, skrito v sončnih očalih, snemal gole otroke na plaži, je v nedeljo sporočila istrska policija.

Zaradi sumljivega vedenja moškega so varnostniki takoj obvestili policijo. Policisti so nato opravili preiskavo njegove nastanitve in vozila, pregledali posnetke in pri tem našli obremenilne dokaze.

Moškega so pridržali, po koncu kriminalistične preiskave pa so v petek proti njemu vložili kazensko ovadbo zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo.

Policija je nato v nedeljo v posebnem opozorilu pozvala starše, naj pazijo na svoje otroke in spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži. Svetovala je še, naj otrokom oblečejo kopalke, če opazijo sumljivo osebo, ki snema otroke, pa naj to takoj prijavijo policiji.