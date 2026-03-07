S sledilniki GPS bodo spremljali pot plavajočih odpadkov

V Tolminu so včeraj v Sočo spustili prva dva sledilnika GPS za spremljanje poti plavajočih odpadkov v okviru mednarodnega projekta TETHYS4ADRION. S tem želijo izboljšati razumevanje procesov v rečnih sistemih in zbrati podatke za pripravo učinkovitejših ukrepov za zmanjševanje odpadkov v rekah. Poseben poudarek so namenili mladim.
Sledilnika so spustili v okviru dogodka Za čiste vode: odvrzi navado, ne odpadka, namenjenega ozaveščanju o problematiki odpadkov v rekah in predstavitvi aktivnosti v okviru omenjenega mednarodnega projekta. Dogodek je organiziral Inštitut za vode RS v sodelovanju z Občino Tolmin, Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin in Ribiško družino Tolmin.
Sledilnika sta v vodo na sotočju Soče in Tolminke spustila minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter direktorica inštituta za vode Neža Kodre. Kot je ob tem poudaril Novak, je projekt dober primer konkretnega ukrepa za varovanje voda in celotne narave.
»Z raziskovanjem bolje razumemo, kako se odpadki premikajo po rekah, hkrati pa lahko na tej podlagi pripravljamo tudi učinkovite rešitve za njihovo zmanjševanje,« so ga v sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu.
Kodre je izpostavila pomen izobraževanja in sodelovanja mladih. Slednjim so namreč v projektu namenili poseben poudarek. Učenci Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin so sodelovali v likovnem natečaju na temo zmanjšanja odpadkov v rekah, pred ustvarjanjem pa so se udeležili tudi kratkih delavnic o odpadkih, plastiki in mikroplastiki v vodnem okolju.
Strokovna komisija je izbrala 12 najboljših likovnih del, ki so jih nato natisnili na sledilnike GPS. S tem bodo njihova sporočila po navedbah ministrstva simbolično potovala po Soči proti morju. V galeriji Kinogledališča Tolmin so ob tem odprli razstavo vseh likovnih del, ki bo na ogled en mesec.
Pot sledilnikov je mogoče spremljati na spletni strani izvrstna.si, kjer je mladim na voljo tudi interaktivna igrica o varovanju voda. V okviru projekta bodo v naslednjih treh mesecih izpustili še deset sledilnikov, opremljenih z izbranimi likovnimi deli učencev.
V projektu TETHYS4ADRION poleg Slovenije sodelujejo še Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Albanija in Grčija. Kot je povedala Kodre, je Slovenija sledilnika izpustila kot prva med sodelujočimi državami.