S sledilniki GPS bodo spremljali pot plavajočih odpadkov

V Tolminu so včeraj v Sočo spustili prva dva sledilnika GPS za spremljanje poti plavajočih odpadkov v okviru mednarodnega projekta TETHYS4ADRION. S tem želijo izboljšati razumevanje procesov v rečnih sistemih in zbrati podatke za pripravo učinkovitejših ukrepov za zmanjševanje odpadkov v rekah. Poseben poudarek so namenili mladim.

Sledilnika so spustili v okviru dogodka Za čiste vode: odvrzi navado, ne odpadka, namenjenega ozaveščanju o problematiki odpadkov v rekah in predstavitvi aktivnosti v okviru omenjenega mednarodnega projekta. Dogodek je organiziral Inštitut za vode RS v sodelovanju z Občino Tolmin, Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin in Ribiško družino Tolmin.

Sledilnika sta v vodo na sotočju Soče in Tolminke spustila minister za naravne vire in prostor Jože Novak ter direktorica inštituta za vode Neža Kodre. Kot je ob tem poudaril Novak, je projekt dober primer konkretnega ukrepa za varovanje voda in celotne narave.

»Z raziskovanjem bolje razumemo, kako se odpadki premikajo po rekah, hkrati pa lahko na tej podlagi pripravljamo tudi učinkovite rešitve za njihovo zmanjševanje,« so ga v sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu.