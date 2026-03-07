Poskus tatvine ustavili sosedje

V okolici Ulice svetega Frančiška se večkrat pripetijo prometne nesreče, kuhar in natakar tamkajšnje restavracije Adonis sta tudi včeraj ponoči mislila, da sta trčila avtomobila, ko sta slišala močen hrup. Ko pa sta prišla na ulico, nista opazila posledic prometne nesreče, temveč zamaskiranega neznanca, ki je vstajal pred frizerskim salonom Le Gallerie di Maxim. Ob njem so bili ostanki steklenih vhodnih vrat.

Neznanec je nosil kapuco, večina obraza je bila zakrita, videla sta le oči in svetlo kožo okoli njih. V brezhibni italijanščini ju je skušal prepričati, da »so vrata padla«. Neznancu nista verjela, pozornost mimoidočih in vojakov pred sinagogo sta skušala pritegniti s kričanjem. Za njim sta tekla do Trga Giotti, kjer se jima je izmuznil.

Kuhar in natakar sta takoj telefonirala lastniku frizerskega salona Massimu Calabreseju, v Gropadi živečemu Tržačanu. Ta je za Primorski dnevnik ogorčeno pripomnil, da bi morali vojaki pred sinagogo posredovati, ker so tam v sklopu programa »varnih ulic«. Ocenil je, da je tudi za zaščito sinagoge nesmiselno, da sedijo v terenskem vozilu in ne patruljirajo okolice.

Uro kasneje je neznanec - ni jasno, ali gre za isto osebo - poskusil vlomiti v frizerski salon v Ulici Crispi, je dejal Calabrese. »Morda gre za nekoga, ki nima rad frizerjev,« je pripomnil v svojem značilnem hudomušnem slogu. Vlomilcu v Ulici sv. Frančiška ni uspelo odnesti ničesar. Dogajanje preiskuje policija, Calabrese je razbita vrata nadomestil z lesenimi in nadaljuje z delom kot običajno. Calabrese domneva, da je nepridiprav brcnil vrata in pri tem izgubil ravnotežje ter padel.