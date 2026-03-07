Bivšo zaročenko zalezoval tudi z dronom

Videmsko sodišče je 31-letniku iz gornje Furlanije prepovedalo približevati se bivši zaročenki, poleg tega se bo moral vsak dan javiti karabinjerjem. Odločitev, s katero so moškega seznanili karabinjerji iz Možnice, so sodniki sprejeli, potem ko naj bi dve leti, od leta 2023 do 2025, zalezoval bivšo zaročenko in jo prepričeval, naj zopet postaneta par, pri čemer ji je posredoval neželena darila in sporočila. Preiskava je stekla oktobra lani, potem ko je ženska vložila tožbo, pri čemer je njen bivši prišel celo tako daleč, da je njene premike nadzoroval s pomočjo drona, ki se je pogosto pojavljal na krajih, kjer se je zadrževala. Karabinjerji so med preiskavo našli in zasegli brezpilotni letalnik, pri čemer so ugotovili, da je dron tudi večkrat fotografiral žensko brez njene vednosti, nekatere posnetke pa naj bi bivši zaročenec delil s prijatelji in znanci. Moškemu so karabinjerji poleg tega zasegli tudi mobilna telefona, ki sta zdaj prav tako predmet preiskave.